Sıra geldi Avrupa’ya

Süper Lig'de ikide iki yapan Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki Avrupa kupaları macerası UEFA Şampiyonlar Ligi Play- Off turundan başlayacak. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 22.00'de Wankdorf Stadyumu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı skorla dönmek için sahaya çıkacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Young Boys bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla ise 17 kez mücadele ederken, 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 316 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 119 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 maçta ise berabere kaldı.

BARIŞ SÜRPRİZİ

GALATASARAY'DA Young Boys maçı öncesi sabah saatlerinde Barış Alper Yılmaz şoku yaşandı. Önce kulüpten yapılan açıklamaya göre gıda zehirlenmesi yaşayan yıldız futbolcu, İsviçre'ye götürülmediği açıklandı. Ardından müjdeli haber geldi ve oyuncunun İsviçre'ye götürüleceğini belirtildi.

YEŞİL SAHA FUTBOLCULARIN

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında düşünceleri sorulan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil. Açıklamamızda da ifade ettik. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor. Benim görevim saha içinde değil. Onun için yeşil saha futbolculara ait" dedi.