Aslan doludizgin

SÜPER Lig'in 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Mücadelede sarıkırmızılıların galibiyet gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ligin ilk 3 haftasında Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'u yenen Aslan, Karadeniz ekibini de yenerek ligde dörtte dört yaptı. Galatasaray geçen sezonki müthiş grafiğini sürdürürken, puanını 12'ye çıkardı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 17 Eylül Salı günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi. Aslan, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Roland Sallai, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

OKAN BURUK KADRODAN MEMNUN

OKAN Buruk, iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Elimizde iyi oyuncular var. Ana hedeflerimizden biri alacağımız yeni oyuncuların mevcut oyunculardan daha iyi olması. Kadromdan memnunum. İyi oyunculara sahibiz. Icardi, Ziyech ve Sallai gibi oyuncularımız olmamasına rağmen iyi bir maç geçirdik. Genç oyuncularımız da çok önemli. İyi bir kadro yapısına sahibiz. Takımıma güveniyorum ve büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.