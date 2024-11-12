Durdurulamayan güç

SÜPER Lig'de lider durumdaki Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Victor Osimhen, gollerine hız kesmeden devam ediyor. Sarıkırmızılı formayla çıktığı 9. maçında toplam gol katkısını 11'e yükselten Nijeryalı sergilediği performansla rakiplere adeta gözdağı veriyor. Süper Lig'de 6 maçta 6 skor katkısı veren Osimhen; Avrupa'da ise üç maçta 1 asist ve 2 golle Galatasaray kariyerine kusursuz başladı. Sarı-kırmızılıların önceki gün oynadığı Samsunspor maçında da yeşil zeminin yıldızı olmayı başaran 25 yaşındaki forvet attığı iki golle zaferin mimarı oldu. Ceza sahasında rakiplerini zorlayan, isabetli şutlarıyla büyük bir tehdit yaratan Osimhen, sezonu kapatan Icardi'nin yokluğunda hem ikili mücadelelerde hem de hava toplarında üstün bir performans sergileyerek takımını taşıdı.

6 MAÇTA 6 GOL ATTI

Victor Osimhen Süper Lig tarihinde ilk altı maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu olarak rekor kırdı. Nijeryalı dünyaca ünlü yıldız forvet bu süreçte Ç. Rize ve F.Bahçe karşısında birer asiste imza atarken, Kasımpaşa ve son oynanan Samsun maçlarında 2'şer, Antalya ve Beşiktaş mücadelelerinde ise 1'er kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca son üç golünü kafayla atan Osimhen, bu alanda da dikkatleri üzerine çekti. Samsun maçında tam 7 kafa şutu çeken yıldız golcü, 2014/2015 sezonundan beri bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.

KAYBETMEYİ UNUTTU

GALATASARAY, Samsunspor maçında aldığı galibiyetle birlikte bu sezonki yenilmezlik serisini 13'e çıkarırken, kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar son olarak 27 Ağustos'ta oynanan maçta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybetmişti. Cimbom daha sonra 9'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

GOMİS FUTBOLU BIRAKTI

ÜLKEMIZDE Galatasaray formasını giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı. İki ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Gomis, 86 kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi ve 51 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Ayrıca bu dönemde 2 kez Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine Saint Etienne'de başlayan Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formalarını giydi.