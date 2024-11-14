Çılgın trafik

SÜPER Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası yaklaşırken çılgın bir transfer trafiği yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ilk hedef Victor Osimhen'in bonservisiyle kadroya kalıcı olarak katılması olurken, yönetimin Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki Muhammed Salah için de düğmeye bastığı iddia edildi.

Öte yandan İspanyol devi Real Madrid'in, performansıyla dikkat çeken stoper Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Osimhen'in bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'den Nijeryalı forvete talip olan Chelsea, Arsenal ve Newcastle United'dan önce davranarak iş bitirmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar dev transfer için sponsorluk görüşmelerini sürdürürken, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın menajeriyle de ön görüşme yapıldığı iddia edildi.

SANCHEZ MADRİD'E

Forvet hattı için kolları sıvayan Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Davinson Sanchez'e Real Madrid kanca attı. Son oynanan Osasuna maçında savunmacı Eder Militao'nun sakatlanarak sezonu kapatması sonrası hızlı bir şekilde stoper arayışlarına başlayan İspanyol devi Real Madrid'in, sarıkırmızılıların Kolombiyalı savunmacısı Sanchez'i transfer listesinin ön sırasına yazdığı belirtildi.

BURUK'TAN ZİYECH'E YAKIN TAKİP

GALATASARAY'DA adı ayrılık dedikodularına karışan Hakim Ziyech'in geleceği performansına bağlı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini takip etmek istediği vurgulandı. Yıldız futbolcunun istikrar yakalaması halinde ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giyeceği aktarıldı.

JAKOBS ŞOKU YAŞANIYOR

GALATASARAY'DA, sakatlığını yeni atlatan ve Samsunspor karşısında formasına kavuşan ancak mücadeleye devam edemeyen Ismail Jakobs şoku yaşanıyor. Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıklarken, oyuncu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Yapılan açıklamada, "Ismail Jakobs Kasım ayı periyodundaki milli maçlarda yer alamayacak" ifadeleri kullanıldı.

MONTELLA ROMA'YA BURUK MİLLİ TAKIMA

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı Roma'nın istediği iddialarının üzerine sosyal medyada #OkanBurukMilliTakıma başlığı ile hashtag açıldı. G.Saray'lı taraftarların bir bölümü Okan Buruk'un hem milli takımı, hem de Galatasaray'ı yönetmesini istedi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise tepki göstererek, Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olunmaya çalışıldığını ileri sürdü.