Galatasaray takıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Ev sahibi takım, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Nelsson'dan önce dokunan Mijnans filelere gönderdi: 1-0. 9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunu Uruguaylı kaleci kornere çeldi. 13'te Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu ancak top üstten auta çıktı. 43'te Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarının büyük bölümünde maçın hakimi Galatasaray oldu. Hollanda ekibi ise oyunu soğutarak vakit geçirmeye oynadı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

52'de Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 58'de Mertens'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in sert şutu savunmadan döndü. 69'da Barış Alper'in ortasında Osimhen kafayla dokundu ancak kaleci topu kornere çeldi. 75. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Solda topla buluşan Sara'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu direkten döndü. 90+3'te sağ kanattan Mertens'in ortasında arka direkte Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

BURUK'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Bodrum FK maçının ilk 11'ine oranla 3 değişikliğe gitti. Alkmaar karşısında taktiği 3-5-2'ye döndüren Buruk, savunmada Metehan Baltacı ve sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'i oynattı. Hücumda ise statü gereği kadroda yer almayan Roland Sallai yerine Michy Batshuayi maça 11'de başladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS Rigas karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, Alkmaar tribünlerinde de yer yer Galatasaraylı taraftarlar göze çarptı.