Barış ve Osimhen’den kötü haber geldi

GALATASARAY, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hakkında açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Aslan, Osimhen'de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmezken, Barış Alper Yılmaz'ın yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.