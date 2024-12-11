Osimhen için devler atağa kalktı

GEÇTİĞİMİZ yaz transfer döneminde adı Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa devleriyle anılan Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık olarak transfer olması dünya basınına damga vurmuştu. Nijeryalı oyuncunun Türkiye'de gösterdiği başarılı performans İngiltere başta olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın Osimhen'i tekrar gündemine almasını sağladı. Son olarak İspanyol basınından Fichajes, Victor Osimhen'in transferi için 3 dünya devi kulübün devre arasında Napoli'nin kapısını çalacağını yazdı.

Habere göre Juventus, Manchester United ve Paris Saint-Germain, 25 yaşındaki yıldızı ocak ayında transfer etmek için birbirleriyle transfer savaşına girecek. Ancak Napoli'den yapılan son açıklamada golcü oyuncu için henüz kendileriyle iletişime geçen bir takım olmadığını ifade ederken, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, olası bir transfer durumunda görüşme sağlayacaklarını söylemişti. Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maça çıkan Nijeryalı 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

ZİYECH YOL AYRIMINDA

GALATASARAY'DA forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech'in, Afrika Uluslar Kupası öncesinde forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedeflediği öne sürüldü.