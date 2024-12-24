Süper Lig’e Aslan pençesi

TRENDYOL Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da ilk yarıyı en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider kapattı. 2021-2022 sezonundan sonra değişen yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla üst üste 2 sezon şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezon rekor 102 puanla Süper Lig'de ipi önde göğüsleyip üst üste 2, toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğu hedefliyor.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

YOLUNA emin adımlarla ilerleyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri ligde sezonun 17 haftalık ilk bölümünü zirvede geçti. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. "Cimbom" ilk yarıyı, Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde geçti. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bu sezon henüz yenilgi yaşamadı. Sarıkırmızılı ekip, ligdeki 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki 19 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek ekip olan Galatasaray, açık ara farkla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezona "Devler Ligi"nde Young Boys'a elenerek giren Galatasaray, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergiliyor. G.Saray sahasında PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3, Tottenham'ı 3-2 yenerken, deplasmanda Rigas ile 2-2, Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı, 12 puanla 6. sırada yer aldı.

BURUK FACETİME'DA İKNA ETTİ

GALATASARAY, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Aslan'ın öncelikleri arasında stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, savunma bölgesine PSG forması giyen Milan Skriniar'ı almak istiyor. Alınan bilgiye göre Okan Buruk, Slovak yıldızla FaceTime görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti. Icardi ile Inter'den takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli futbolcunun Galatasaray hakkında anlattıklarından etkilendi. Skriniar'ın hem kesiciliği hem de top kullanımı, Okan Buruk'un kafasındaki üçlü savunma sistemine tamamen uyuyor. Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.

HÜCUM HATTI FORMDA

Maç başına 2.93 gol ortalamasına ulaşan Aslan'da Osimhen 9, Barış Alper 8, Batshuayi ve Yunus Akgün 5'er, Mertens ve Icardi de 4'er golle başı çekti.

YENİ REKOR

Okan Buruk, Galatasaray'da 90. lig maçında 75. galibiyetini aldı ve 103 maçla Christoph Daum'a ait olan rekoru kırarak ligde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör unvanını ele geçirdi. Toplam 9 maçla dış sahada en uzun kazanma serisini de elinde bulunduran Buruk'un öğrencileri, Kayseri deplasmanında bu rekoru geliştirdi.

NAPOLİ İLE HARRY MAGUİRE YARIŞI

SAVUNMA hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un alternatifleri de aranıyor. Sarı-kırmızılılar Milan Skriniar ile ilgilenirken, Manchester United'dan Harry Maguire'ı da listesine ekledi. İtalya basını, takımdan ayrılma ihtimali bulunan İngiliz stoper için Napoli ile Galatasaray'ın yarıştığını yazdı.