‘8 Puan fark bir tuzak’

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın en yakın takipçisi F.Bahçe'ye 8 puan fark atmasıyla ilgili konuşan Buruk, "Bu sene daha bir şey başarmadık. Bu sene bizim için çok önemli. Hiçbir şeye dağılmadan, dokunmadan, konsantrasyonu bozmadan... 8 puan önemli bir tuzak. Kanmamalıyız. Kendi oyunumuza, başarımıza, galibiyetlerimize odaklanmalıyız. Galatasaraylı oyuncular, sahadaki oyunun dışına çıkmadı ve oyuna odaklandı. Puan farkını yukarı taşımalıyız. Durmaya niyetimiz yok" dedi.

Transferde adı geçen Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze için de yorum yapan Buruk, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz." derken Hakim Ziyech ile ilgili de "Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda. O da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" derken Zaha'nın ise dönme ihtimalinin bulunmadığının altını çizdi. Victor Nelsson'un durumunu da açıklayan Buruk, "Nelsson ile ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor. Antrenman performansını biraz daha yukarı çekmesini istiyorum." yorumunu yaptı.

OSİMHEN KALACAK

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını söyledi. Buruk, "Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok." dedi.

ICARDİ'YE KANCA

Sakatlı nedeniyle sezonu kapatan G.Saray'ın golcüsü Mauro Icardi hakkında bir transfer iddiası gündeme geldi. La Liga'da devlerle rekabet edecek kadro kurmak isteyen Real Betis'in Icardi için harekete geçtiği öğrenildi.