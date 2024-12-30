Aslan’a Fransız golcü

SÜPER Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Gürcü golcü Georges Mikautadze için yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Lyon'un indirime yanaşmadığı gibi, bonservisin önemli kısmını peşin istemesi de sorun yarattı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcunun bu nedenle transferinin zora girdiği belirtildi.

Transfer politikasını önceden şekillendiren Aslan, hücum hattı için Paolo Dybala ve Mikautadze ile birlikte PSG'nin forveti Randal Kolo Muani'yi de listesine almıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından sarı-kırmızılıların Fransız golcüye yöneldiği öğrenildi. Takımında fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu için Mauro Icardi transferindekine benzer bir formül sunmaya hazırlanan Aslan, satın alma opsiyonlu bir kiralama düşünüyor.

TORREİRA'YA SÜRPRİZ TALİP

LUCAS Torreira'ya ülkesi Uruguay'dan talip çıktı. City Football Group bünyesindeki Montevideo City Torque'nin, Torreira'yı kiralamak istediği ve yakında teklif yapacağı öğrenildi.