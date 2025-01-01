Galatasaray’dan yeni yıl bombaları

SÜPER Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, ara transfer döneminde önemli takviyelere hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle Avrupa'da kupa hedefiyle sezonun ikinci yarısına çok daha güçlü bir kadro ile girmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda, Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan 29 yaşındaki Milan Skriniar için Tottenham'ın devreye girmesi, mutabakat sürecini sekteye uğratsa da Cim- Bom'un Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralama konusunda son aşamaya ulaştığı bildirildi.

Roma'nın yıldızı Lorenzo Pellegrini ile Fiorentina, Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği iddia edilse de oyuncu için en istekli ekibin G.Saray olduğu belirtildi. Aslan, Mikautadze transferini de artık bir sonuca bağlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açarken, Aslan, talebin 25 milyon Euro'ya çıkması üzerine son kez masaya oturacak.

OSAYİ-SAMUEL BİTTİ İDDİASI

Jelert'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, Fenerbahçe'den Osayi-Samuel'le anlaştığı iddia edildi. Nijerya'dan Pulse Sports, sezon sonunda F.Bahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulübü ile henüz anlaşmayan Osayi-Samuel'in Aslan ile el sıkıştığını duyurdu. Bu transfer için Osimhen'in ikna eden isim olduğuna da yer verildi.