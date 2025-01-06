Aslan’da İlkay heyecanı

SÜPER Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon başından bu yana transferi için yoğun uğraş verdiği Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Tugay Kerimoğlu, sarıkırmızıların, İngiltere'de forma giyen 34 yaşındaki orta saha ile ilgili "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Kerimoğlu'nun açıklamaları taraftarlarda heyecan yarattı.

"İYİ BİR GALATASARAYLI"

İLKAY Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren tekinik direktör Okan Buruk ise "İlkay'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi" dedi.

G.SARAY'DA LEROY SANE ZORA GİRDİ

ARA transfer döneminde sağ bek, stoper ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Cim-Bom'da sürpriz bir kanat oyuncusu gündeme gelmişti. Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan Leroy Sane için Galatasaray yönetimi harekete geçmişti. Ancak yurtdışında gündeme gelen habere göre; Leroy Sane olası bir ayrılıkta öncelikli seçenek olarak Premier Lig ekiplerini belirledi. Ayrıntılarda, Galatasaray'ın Alman oyuncuya olan ilgisi de doğrulanırken 28 yaşındaki kanat oyuncunun İngiltere'yi hedeflediği iddia edildi. Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasını tüm kulvarlarda 19 resmi maçta terletirken 5 gol, bir asistlik performans sergiledi.