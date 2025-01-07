Savunmaya iki aday

SÜPER Lig'de 8 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Defans hattında sağ bek ve stoper takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılar, listesinin ilk sırasına iki ismi yerleştirdi. Aslan, daha önce de listesine aldığı Wolfsburg forması giyen Ridle Baku için harekete geçti. Leipzig'in istediği Kongo asıllı Alman sağ bek için önemli mesafe kat edildi. Wolfsburg, Alman ekibi Leipzig'in 26 yaşındaki Baku için önerdiği rakamı kabul etmezken, Galatasaray'ın bu transfer için ön plana çıktığı iddia edildi.

SÖZ HOLLANDA EKİBİNDE

Aslan ayrıca stoper transferi için de Slovak Milli Takım kaptanı Milan Skriniar'ın yanı sıra David Hancko'yu transfer etmek istiyor. Yönetimin 27 yaşındaki Slovak stoper ile 2029 yılına kadar yıllık 3 milyon Euro maaş ve bonus ödemelerini içeren bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi. Galatasaray ile Hollanda ekibi Feyenoord arasında ise bonservis görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

DANSO İÇİN DE DEVREDE

Galatasaray'ın stoper takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği vurgulandı. Lens'in 20 milyon Euro bonservis istediği Danso için sarı-kırmızılıların da pazarlık masasına oturduğu ve iki ezeli kulübün futbolcu için yarıştığı ifade edildi.

İLKAY TAMAM GİBİ

Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, imza için gün sayıyor. İngiliz basınına göre; Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, İlkay'ın M.City ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Sarı kırmızılı yönetim ile temas kuran oyuncu, bonservisini bedelsiz olarak alabilirse sezonun ikinci yarısında G.Saray forması giyebilir. Sezon başında Barcelona'dan ayrılan orta saha Ada ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Manchester City formasıyla 25 maçta sahaya çıkan 34 yaşındaki orta saha 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.