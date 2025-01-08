G.Saray’da stoper telaşı

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Takviye yapılmasını planlanan bölgelerden birisi de savunma hattı. Bu doğrultuda çalışmalarını uzun süredir sürdüren Aslan için sürpriz bir iddia gündem geldi. Galatasaray, Montpellier'de oynayan Becir Omeragic'le de ilgileniyor. Fransız ekibinin 1.87 boyundaki İsviçreli futbolcu için en az 15 milyon Euro istediği belirttildi. Geçtiğimiz sezon başında FC Zurich'ten bedelsiz olarak Montpellier'e geçiş yapan Becir Omeragic, şu anda takımın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

BATSHUAYİ'YE ADA KANCASI

Galatasaray'da Michy Batshuayi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımda yedek santrfor durumunda bulunan golcü oyuncuya talip çıktı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Batshuayi'nin yeniden İngiltere'ye dönmesi söz konusu oldu. İngiliz basınında West Ham United ile yakınlığı bilinen Claretandhugh. info'da yer alan habere göre; West Ham United, Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna katabilir.

OKAN BURUK'TAN MOURİNHO'LU SEÇİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı. Tecrübeli adam, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.