Aslan Leite’nin peşinde

SÜPER Lig'de Konyaspor galibiyeti ile zirvedeki avantajını koruyan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim hedef mevkilerden biri olan savunma hattı için bu kez yönünü Almanya'ya çevirdi. PSG'den Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılarla ilgili flaş bir iddia gündem geldi. Galatasaray'ın, Union Berlin forması giyen Diogo Leite'ye gündemine aldığı öğrenildi. 1.90 boyundaki savunmacı için sarı-kırmızılı yönetim hem futbolcunun kendisi, hem de Alman ekibiyle görüşmelerini sıklaştı. Sol ayaklı olan yıldız stoperin, Galatasaray'da forma giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenilirken Portekizli yıldız oyuncunun şu andaki tahmini piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Leite, geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 7 milyon Euro karşılığında Union Berlin'e gitmişti. Aslan'ın bu transfer için bütün şartlarını zorlayacağı belirtildi. Okan Buruk da Leite'ye onay verirken 26 yaşındaki savunmacının transferinin bu hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Porto altyapısında yetişen Leite, ülkesinde Braga forması da giymişti.

"MİKAUTADZE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK"

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili Konyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Lyon forması giyen Georges Mikautadze için, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Transfer kolay değil. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz. Her şey bize bağlı değil. Kulüplerin, oyuncuların kararları da önemli. Maddi anlamda bir sorunumuz yok" dedi.