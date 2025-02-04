Galatasaray hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 5. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahası yayı üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1. 17. dakikada kaleci Muslera, ceza sahası dışında topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdığı top Kozlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti. 39. dakikada soldan ceza sahasına giren Sallai'nin yaptığı plase vuruşta top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

48. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda topu kaleci Muslera uzaklaştırdı. Önünde kalan topa iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 59. dakikada ceza sahası sol çaprazından Sallai'nin kale önüne çevirdiği pasa Sara bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LEMİNA BİTTİ GİBİ

2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina yeniden sarı kırmızılılara dönüyor. Gabonlu orta saha oyuncusunun, Aslan ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. İngiliz basınından Talk Sport'a göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Lemina bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

NELSSON ROMA'YA BATSHUAYİ FRANKFURT'A

GALATASARAY, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un transferi için İtalya'nın köklü kulübü Roma ile anlaşma sağladı. Transferin gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un talip olduğu kaydedildi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Frankfurt, Avrupa'da transfer döneminin son saatlerine girilirken kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katmak için harekete geçerken, görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği aktarıldı.