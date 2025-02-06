Aslan saldırıyor

AHMED Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina transferlerini bitiren G.Saray, savunmaya takviye çalışmalarına da hız verdi. Sağ bek için Newcastle United forması giyen 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Kieran Trippier'i düşünen Aslan sol beke de Tottenham Hotspur forması giyen 28 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'u düşünüyor. Trippier'ın kiralık olarak düşünüldüğü öğrenilirken Reguilon ile ilgilenen bir diğer kulübün ise Beşiktaş olduğu aktarıldı. Bu arada defans hattına takviye planlayan Galatasaray'ın daha önce ligimizde Yeni Malatya ve Başakşehir formaları giyen Nice'den Youssouf Ndayishimiye'yi gözüne kestirdiği gelen haberler arasında. Genk'in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta da listede.

BOLU VİRAJINDA

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. A Spor'dan ekranlara gelecek müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.