Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Joao Gonçalves yapacak.

Mücadelede Tiago Martins VAR, Juan Martinez Munuera AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇINI KARADAĞLI HAKEM DABANOVİC YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Anderlecht arasında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda yapılacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.