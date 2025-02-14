Ne yaptın Aslan!

HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Moller Wolfe, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Ernest Poku, Mayckel Lahdo, Troy Parrot

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Bruno Martins Indi, Maxim Dekker, Kees Smit, Zico Buurmeester, Denso Kasius, Mees De Wit, Ro-Zangelo Daal, Sem van Duijn

Teknik Direktör: Maarten Martens

GALATASARAY: Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Efe Akman Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

12. dakikada Sven Mijnans'ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta defansın arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içine girip, kaleci Fernando Muslera'yı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alvaro Morata, pasını kale önündeki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in vuruşunda defans seken topa ceza yayı sağ tarafından Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

35. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı son anda meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın, Seiya Maikuma'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı topun başına geçen Troy Parrot meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

51. dakikada Mayckel Lahdo sol kanatta Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joao Pinheiro, Kaan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Poku'nun sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde topu alan Jordy Clasie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

66. dakikada Mayckel Lahdo'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sven Mijnans'ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan dönen topu kale önünde David Moller Wolfe ağlarla buluşturdu. 4-1

KRİTİK MAÇI BERKE ÖZBAY YORUMLADI

KORKU FİLMİ GİBİ

Süper Lig lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Play-Off müsabakasında Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar deplasmanına birçok eksikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda, 'takımın iskeleti' diye tabir edilen isimlerden stoper Davinson Sanchez, orta saha Lucas Torreira, kanat Yunus Akgün ve forvet Victor Osimhen'siz kadrosuyla deplasmanda rövanş adına avantajlı bir skorla eve dönmenin planları yapılıyordu. Ancak hiçbir şey istendiği gibi gitmedi.

BAŞLAMADAN HATA YAPTI

Sarı-kırmızılılar genç ve dinamik AZ Alkmaar karşısında ayakta duramadı. Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren rakibine fiziksel olarak cevap veremeyen Galatasaray meşin yuvarlağı rakibinin ayağından almakta epey zorlandı. Sakatlık ya da cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayan isimlerin yerine görev yapan futbolcular Avrupa arenasında çok sırıttı. Bunca eksiğe rağmen Okan Buruk mücadele henüz başlamadan çok kritik bir hata yaptı ve takımını yeşil zemine üçlü savunma formasyonuyla çıkardı, üstelik savunmayı da çok önde kurma gafletinde bulundu. Böylece Hollanda ekibi defans arkasında bol bol boşluk buldu, bloklar arasındaki dengeyi bozdu ve ekmeğine adeta yağ sürüldü. Kadroda Sanchez ve Torreira olsaydı belki, ancak bu maçta olmaz.

HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY

Hollanda'da taktiksel hatalara, motivasyon kaybına, mental kırılmaya rağmen Galatasaray, Galatasaray'dır. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Eksik isimlerin takıma dönmesiyle ve İstanbul'daki atmosferle ibre bir anda terse dönebilir. Aslan, dün akşam izlediğimiz korku filmi gibi maçı önce hatalardan ders çıkararak, sonra da hiç yaşanmamış gibi geride bırakarak aşmalı ve rövanşa en güçlü haliyle tur için çıkmalı.