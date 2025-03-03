Aslan’ın tadı yok

Süper Lig'de zirvede yer alan lider Galatasaray, Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalarak kritik deplasmanda 2 puan bıraktı. 4. dakikada sağdan Fall'un ortasında Davinson'un uzaklaştıramadığı top Brekalo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. 9'da Barış Alper'in ortasında Osimhen, kaleci Giannitos'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 12'de Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 24'te Brekalo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TAM BİR GOL DÜELLOSU YAŞANDI

İkinci yarıda adeta gol düellosu yaşandı. 52'de Piatkowksi'nin kafayla çevirdiği topu Ben Ouanes ağlara gönderdi: 1-1. 61'de Gökhan, Torreira'dan kaptığı topu Brekalo'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda Frankowski'den seken top G.Saray ağlarına gitti: 2-1. 69'da Sara'nın serbest atışında Davinson kafayla dokundu: 2-2. 71'de Muslera'nın uzun degajında Osimhen, G.Saray'ı 3-2 öne geçirdi. 81'de Kasımpaşa atağında Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Cihan Aydın bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 85'te beyaz noktada topun başına geçen Hajradinovic maçın skorunu belirledi: 3-3.

CEZALI OLAN BURUK TRİBÜNDEN İZLEDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

DERBİDEKİ 11 İLE SAHAYA ÇIKTI

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'de değişiklik yapmadı ve Paşa karşısına aynı 11 ile çıktı. Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinde rotasyona gitmiş, 11 farklı oyuncuya görev vermişti. Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Alvaro Morata ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Müsabaka öncesinde Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.

CİM-BOM ÇÖKÜŞTE

SARI-KIRMIZILILAR, ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı Kasımpaşa deplasmanında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılırken, çöküşünü de sürdürdü. Avrupa Ligi'nden elenen, kupada da Konya ile berabere kalarak, Fair Play ile çeyrek finale kalabilen Aslan, tüm kulvarlarda son oynadığı 6 maçta sadece bir kez kazandı. Avrupa Ligi'nde Alkmaar ile oynadığı iki maçtan bir yenilgi, bir beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, kupada Konya, ligde de F.Bahçe ve Kasımpaşa ile yenişemedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece Ç.Rize'yi mağlup etmeyi başardı.