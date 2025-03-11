Başrol Osimhen’in

GALATASARAY'IN Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının namağlup liderliğinde ve şampiyonluk iddiasında başrolü oynuyor. Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyonluğu elde eden Aslan, 25 yıldıza doğru koşarken, Osimhen'in katkısı dikkat çekti. Sezon başında Napoli'den kiralanan yıldız oyuncu, ligde 21 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. Victor Osimhen, attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açan isim oldu. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti.

ICARDI'YI ARATMADI

VICTOR Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının skor yükünü sırtlandı. Son Alanya maçında takımını 2-1 öne geçiren golü kaybeden Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı ekibe hayat verdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 11 haftaya maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde girdi.