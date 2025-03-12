Osimhen çok zor

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan Osimhen'in sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda etmesi bekleniyor. Öte yandan basında yer alan haberlere göre, Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için sunduğu şartları duyuruldu. Cim-Bom, halihazırda oyuncunun bonservisini almak için kulübü Napoli'ye 67 milyon Euro ödemek zorunda.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Osimhen'i elinde tutmak için oyuncunun serbest kalma bedelinin yanı sıra en az 60 milyon Euro'luk maaş maliyetine de katlanmak zorunda. Osimhen'in Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon Euro garanti ücret talep ettiği belirtildi. Osimhen'in Galatasaray'da kalmasının beklenmediğinin altı çizilirken, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldıza şampiyonluk ve görkemli bir törenle veda edeceği aktarıldı. Ancak her şeye rağmen yönetimin yıldız ismi takımda tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü de öğrenildi.

29 MAÇTA 23 GOL ATTI

Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Osimhen yaptığı skor katkısıyla adından söz ettiriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2213 dakika sahada kalan Victor Osimhen, 23 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Şampiyonluk yolunda zorlu bir periyota girecek olan Galatasaray'ın en önemli kozu yine Nijeryalı futbolcu olacak.

MUSLERA FAKTÖRÜ

SEZON sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı. Bu maçta devre arasına geride giren sarı-kırmızılıların soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını uyardığı öğrenildi. Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.

ASLAN'DAN KALECİ ATAĞI

Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması sarı kırmızılıların önceliğini 1 numara transferine vermesine sebep oldu. Galatasaray'ın bu doğrultuda Barcelona'dan Inaki Pena'yı gündemine aldığı belirtildi. Ancak Aslan'ın asıl hedefinin Komşu'da olduğu öğrenildi. Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldı. Aslan, bu sezon 26 maça çıkan ve yalnızca 16 gol yiyerek 13 maçta kalesini gole kapatan eldiven için girişimlerine başladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Konstantinos Tzolakis'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.