Aslan’dan dev çalım

SÜPER Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak zirvedeki avantajını koruyan Galatasaray, gelecek sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye darbe vurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz ocak transfer döneminde Fenerbahçe'ye kaptırdığı savunma oyuncusu Milan Skriniar'a parçalıyı giydirmek için kolları sıvadı. George Gardi, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'yu PSG yönetimi ile görüştürdü. Teknik direktör Okan Buruk da Slovak stoperi Şampiyonlar Ligi ile ikna edeceğine inanıyor.

MİLLİ YILDIZ ZOR AMA

GALATASARAY yönetiminin ikinci hamlesi ise Arda Güler oldu. Yönetim forma bulamadığı için gelecek sezon Real Madrid'den ayrılmak isteyen Arda Güler için 5 maddelik resmi kiralama teklifi gönderdi. Leipzig ya da Franfurt'u istemeyen Arda Güler'in gözü Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus'ta. Ancak Fenerbahçeliliği ile bilinen milli yıldız Arda Güler'i ikna etmek için sarıkırmızılılar yoğun mesai yapacak.