İlkay, Aslan’a yakın

GALATASARAY, sezon sonunda müthiş bir transfer bombası patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile mukavelesi 30 Haziran'da tamamlanan İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırırken uzun süredir Galatasaray'la yaptığı görüşmeler sonucu el sıkışıldığı konuşuluyor. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı İlkay'ın yeni sezon hazırlıklarına katılacağı gelen haberler arasında. 34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun, 5 milyon euro civarında bir maaş alması bekleniyor. İlkay'ın Galatasaray'a gelebilmek için ciddi bir indirim yaptığı öğrenilirken bir sürpriz olmazsa Aslan, yaz aylarında bu transferle gövde gösterisi yapacak. Aynı takımdan Kevin De Bruyne için de ilgili olan G.Saray'ın hücum bölgesine de takviye yapabileceği iddia edildi. Karişerinde Nürnber, Dortmund, M.City, Barcelona gibi kulüpler bulunan İlkay Gündoğan 82 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı'nda 19 kez gol sevinci yaşadı.

SAMSUN HAZIRLIĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Galatasaray'ın kupada F.Bahçe'yi elemesinin ardından teknik direktör Okan Buruk'un takıma verdiği izin bugün sona erecek. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başlayacak. Galatasaray'ın 'BAY' geçtiği haftada Belek'te kamp yapmayı planlayan Okan Buruk, oyuncularla görüşmesinin ardından bu planından vazgeçmişti.