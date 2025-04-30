Osimhen’e Jesus kancası

Süper Lig'de adım adım 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına koşan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 gol atarak kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in geleceği hala netlik kazanmış değil. Galatasaray'a karşı da etkili performanslar sergileyen Nijeryalı forvetin, önümüzdeki sezon hangi kulüpte forma giyeceği merak konusu. Yıldız futbolcunun adı Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi Avrupa devleriyle adı anılırken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal de yarışa güçlü bir şekilde katıldı.

KARAR SEZON SONU

İtalya medyasının aktardığı habere göre, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Osimhen'in kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı. Transferi bitirmek isteyen Suudi ekibi, oyuncuya da yüksek maaş teklif etti. Ancak yıldız golcü, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi arzuluyor. Yine de gelen teklifleri tamamen göz ardı etmiş değil. Şampiyonluk hedefine odaklanan Osimhen, nihai kararını sezon sonunda verecek. Sarıkırmızılılar yıldız ismin takımda kalması için tüm limitleri zorluyor.

ICARDİ'DEN GÖNDERME

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den olay yaratan bir paylaşım geldi. Arjantinli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların yönetime tepki gösterdi bir haberden görüntü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi, bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, bu paylaşımında ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

SANCHEZ AYRILABİLİR

BİR yandan Süper Lig şampiyonluğu diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası için mücadele eden Galatasaray'da Davinson Sanchez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Sanchez'in ayrılmak istemesinin nedeninin, sarı-kırmızılı yönetimin kendisine yeterli değeri vermediğini düşünmesinden dolayı olduğu kaydedildi. Sanchez'in ayrılma konusunda önceliğinin 2025 yazı olduğu ifade edilirken, bir diğer seçeneğinin 2026 Dünya Kupası sonrası olduğu aktarıldı. Şu anda bir resmi teklif olmamasına karşın, yaz transfer döneminde Sanchez'in menajerinin gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.