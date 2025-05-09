Aslan’dan stoper harekatı

SÜPER Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olmak için kolları sıvadı. Savunmaya büyük önem veren Aslan, yurtdışında iki stoperi gündemine aldı. Suudi Arabistan'da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve devre arasında F.Bahçe'ye gelen Anderson Talisca ile Al-Nasr'da beraber forma giyen Aymeric Laporte ayrılık kararını açıkladı. Fenerbahçe'nin daha önce istediği ama alamadığı, Fransız ekibi Marsilya'nın da görüşmelerde ileri safhaya geçtiği İspanyol stoper için Galatasaray görüşmelere başladı.

ALMAN YILDIZ BOŞA ÇIKACAK

30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer stoper adayı ise Jonathan Tah oldu. Almanya'da Leverkusen forması giyen Tah'ın Real Madrid ve M.United gibi devlerin de listesinde olduğu iddia ediliyor. Alman futbolcunun kulübüyle bu sezon sözleşmesinin sona erecek olması isminin bir adım öne çıkmasını sağladı. İki oyuncuyla ilgili yakın temas sürüyor.

KİRALIK OYUNCULAR KAMPA KATILACAK

GALATASARAY sezon bitimiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek olan oyuncularının akınına uğrayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında ve devre arasında başka kulüplere kiralanan tam 15 futbolcu, haziran ayında İstanbul'un yolunu tutacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yerli ve yabancı isimlerden oluşan kiralık oyuncuları ilk etap kampında görmek istediği ifade edildi. Buruk'un raporuna göre bu oyuncularla ilgili net karar kamp bitişinde verilecek.

İŞTE TAKIMA DÖNECEK İSİMLER

Galatasaray'a kiralıktan dönecek o isimler; Kazımcan Karataş (FC Orenburg), Victor Nelsson (Roma), Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Batuhan Şen (Kocaelispor), Taylan Antalyalı (Bodrum FK), Derrick Köhn (Werder Bremen), Mathias Ross (Sparta Prag), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Eren Aydın (Sarıyer SK), Siraçhan Nas (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Ümraniye), Ali Yeşilyurt (Zimbru), Baran Demiroğlu (F.Karagümrük), Ali Efe Çördek (Ankara Demir), Baran Aksaka (68 Aksaray)