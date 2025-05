Hedef 5 günde 2 zafer

G.SARAY, Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefine çok yaklaşırken sarı-kırmızılılar koca sezonun emeğini 5 günde 2 kupayla taçlandırmak istiyor. Önce Çarşamba günü önceki gün ligde karşılaştığı bordo-mavili ekiple Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Aslan, ardından pazar günü sahasında Kayseri ile oynayacağı maçı kaybetmemesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Teknik direktör Okan Buruk futbolcularından önceliği kupa maçına vermelerini isterken 20.45'teki bu dev final ATV'den ekranlara gelecek. Buruk "Kupa maçında kimlerle oynayacağımıza bakacağız. Buna karar vereceğiz. Trabzon'a göre avantajımız daha geniş bir kadro ile olmamız. Tam kadro şeklinde finalde olacağız" ifadelerini kullandı. Buruk eğer iki kupayı kazanırsa sarı-kırmızılı ekipte futbolculuk ve teknik adamlık kariyerindeki toplam 21. kupaya ulaşacak ve Fatih Terim ile Bülent Korkmaz'ı yakalayıp efsane ikili le aynı sayıya ulaşacak.

'DANS AYAKKABILARINIZI HAZIRLAYIN'

GALATASARAY'IN yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlarken sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarına mesaj gönderdi. Osimhen paylaşımında, "Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti. Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla" dedi.