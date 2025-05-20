Kupalar tamam sıra Osimhen’de

Süper Lig'de 2024- 25 sezonunda bitime iki hafta kala rekorlarla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, Victor Osimhen mesaisi başladı. Hafta içinde Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren, Kayseri galibiyeti ile de ligde 25. şampiyonluğunu elde edip, ilk kez 5. yıldızı takan ekip olan Aslan Nijeryalı yıldızı takımda tutmak için kolları sıvadı. Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 36 golle kariyer rekorunu elde eden 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar kampanya başlatmıştı. Şampiyonluk maçında tribünleri dolduran Galatasaraylılar, Nijeryalı yıldıza takımda kalması için yoğun tezahürat yaptı.

'BİZ HAZIRIZ AÇIKLAMASI'

Osimhen ile ilgili en net açıklama yönetici Abdullah Kavukçu'dan geldi. Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle İngiltere Premier Lig ve Arabistan'dan teklifler alan Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Ayrıca yıldız oyuncunun yıllık net 15 milyon Euro'luk da maaş beklentisi var.

ASLAN'I DEVLER BEKLİYOR

GALATASARAY, ligde üst üste üçüncü kez zafere ulaşırken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Muhtemel rakipler; Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta,Villarreal, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal.

OKAN BURUK'TAN YENİ HEDEF GELDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3. kez Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunu bulunan Buruk, ligde toplamda 4 defa şampiyon olan 3. teknik adam oldu. Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk yeni hedefi de belirledi. Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA DA MANŞETLERDE

KAYSERISPOR'U 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle 38 yaşındaki kaleci Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı gol, birçok ülkede spor sayfalarının manşetine taşındı. Jose Mourinholu Fenerbahçe'nin elinin boş kaldığı da manşetlere taşınırken, Osimhen'in performansına da ayrı parantez açıldı. Alman basını, Galatasaray'ın başarısını "efsane bir gece" olarak yorumladı. BILD, özellikle Muslera'nın golüne ve takımın Almanya geçmişi olan oyuncularına vurgu yaptı. Le Figaro, 'Galatasaray, bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu', La Gazzetta dello Sport, 'Şampiyonluğu getiren penaltıyı Muslera attı', The Atletic ise 'Galatasaray, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini ikinciliğe mahkum etti' yorumunu yaptı.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN FENER'E GÖNDERME

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, 25. şampiyonluğun ardından 2017 yılında söylediği 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takacağız' açıklaması için, "O gün verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.