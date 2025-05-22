Aslan’da rota Boyomo

SÜPER Lig'de 25 şampiyonluğu yakaladıktan sonra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro için çalışmalara başlayan Aslan transferde rotayı İspanya'ya çevirdi. Galatasaray, geçen sezon Carlos Cuesta'da yaptığı hatayı yapmamak için en doğru stoper transferini yapmak istiyor. Bu doğrultuda scout ekibinin taramasına Enzo Boyomo takıldı. La Liga'da Osasuna forması giyen 23 yaşındaki Fransız stoper için teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Boyomo, bu sezon İspanya'da Osasuna formasıyla sergilediği göz kamaştırıcı performansıyla dikkat çekti. GPremier Lig'den Aston Villa ve Burnley gibi takımların yoğun ilgi gösterdiği Kamerun asıllı futbolcunun maliyeti ise tam anlamıyla el yakıyor.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

KULÜBÜYLE 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boyomo'nun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunurken sarı-kırmızılı yönetimin Osasuna ile temasa geçerek indirim talep edecek.

SACHA BOEY GERİ DÖNÜYOR

GALATASARAY'DA sağ bek bölgesi için heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılılar B.Münih'e gönderdiği eski yıldızı Sacha Boey için temaslara başladı. Bayern Münih'de gözden çıkarılan ve şu ana kadar istediği teklifleri alamayan Sacha Boey, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Bgey, B.Münih formasını bu sezon 19 kez giydi.