Galatasaray’da kaleye iki aday

Galatasaray'da yeni sezon öncesi iki kritik mesele gündemin ilk sırasında yer alıyor. Victor Osimhen'in durumunu çözmek için yoğun bir mesai harcayan sarı-kırmızılılar ayrıca Fernando Muslera ile yolların ayrılması sonrası kaleye flaş bir transfer yapmanın hesaplarını yapıyor. Yönetimin kale konusunda gözünü Premier Lig'e çevirdiği ve Liverpool'un kalesini koruyan Alisson Becker ile M.City'nin file bekçisi Ederson'u yakın takibe aldığı iddia ediliyor.

32 yaşındaki Alisson'un kulübü ile olan sözleşmesi 2027 Haziran ayına kadar devam ederken 31 yaşındaki Ederson'un mukavelesi ise gelecek sezon sona eriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki Brezilyalı kaleciden bir tanesini transfer edebilir.

G.Saraylı yöneticilerin transfer sezonu başlar başlamaz oyuncular ve kulüpleri ile temasa geçmesi bekleniyor. Son 7 sezondur Liverpool'da görev yapan Alisson tam 72 kez Brezilya Milli Takım formasını giyerken 8 sezondur Manchester City'de oynayan Ederson ise 29 kez Brezilya ile sahaya çıktı.

FRANKOWSKİ AMERİKA'YA

G.SARAY'IN sezon başında RC Lens'ten kiraladığı Frankowski ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız basınının iddiasına göre 30 yaşındaki sağ bek, başta Chicago Fire olmak üzere MLS ekiplerinin radarına girdi.