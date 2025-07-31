Aslan Osimhen’e kavuştu

Galatasaray, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Geçen yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için Aslan, sezon bitiminin ardından kulübü Napoli ile bonservis pazarlığına girmişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in direnişine ve Suudi Arabistan'a gönderme çabalarına rağmen Galatasaray'ı tercih eden Osimhen, dün akşam İstanbul'a iniş yaptı. 26 yaşındaki golcü oyuncu dün özel uçakla geldiği havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılandı. Kısa biraçıklama yapan yıldız oyuncu, "Her zaman sadece Galatasaray'ı düşündüm, yeniden buradayım. tarih yazmaya devam edeceğiz. Evimdeyim. Ailem için ve kendim için doğru yerdeyim. Sadece 1 futbolcuyu görmek için buraya gelen şu taraftara bakın. Galatasaray taraftarı kesinlikle dünyanın en iyisi" diye konuştu.

LAZİO MAÇINDA İMZA ŞOV VAR

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Nijeryalı golcü, 2 Ağustos Cumartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor. Yönetim, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon Euro'sunun peşin, kalan 35 milyon Euro'nun ise 2026 yılı sonuna kadar iki taksitle ödenmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yıldız futbolcu Osimhen, önceki gece gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarla transferinin noktalandığını duyurdu. Önce Galatasaray armasını paylaşan Osimhen, daha sonra ise uçağa bindiği görüntüleri paylaştı. Nijeryalı golcünün bu paylaşımları büyük etkileşim alırken, taraftarlar İtalya'dan gelen bu haberle büyük heyecan yaşadı.

SARI-KIRMIZILILARDA BEŞ FUTBOLCU YOLCU

NİJERYALI golcü Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi sonrası Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 5 isimle de yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılarda, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Frankowski, Derrick Köhn ve Elias Jelert'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bu 5 futbolcu için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

MORATA'DAN COMO RESTİ

GALATASARAY'DA geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Como ile anlaşma sağlayan İspanyol futbolcuya Galatasaray transfer vizesi vermemişti. Galatasaray'da Osimhen'in transferi, Icardi'nin de dönüşü ile birlikte yedek kulübesi yolu gözüken Morata, dünkü idmana çıkmadı. Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti. Galatasaray ise İspanyol golcünün takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.

FRANKOWSKİ FRANSA YOLCUSU

GEÇEN sezon başında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, Türkiye macerasını kısa sürede noktalayabilir. Polonya basınının haberine göre, bu hafta Galatasaray ve Rennes yetkilileri Frankowski'nin transferi için masaya oturacak. Fransız kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda ciddi ve oyuncu da Ligue 1'e geri dönmeye sıcak bakıyor. Habere göre masada iki seçenek var: doğrudan bonservisli transfer ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama. Galatasaray'ın beklentisi ise 7 milyon Euro bonservis.