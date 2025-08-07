Galatasaray’dan yakın takip

BİR yandan kaleci diğer yandan stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bu iki mevki için beklenen transferleri gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların stoper konusunda listesindeki adayların sayısı günden güne artarken son olarak L.Varşova'da oynayan 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkowski ile ilgili nabız yoklandığı öne sürüldü. Jan Ziolkowski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor. Son aylarda As Roma ve Udinese de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar.

KİM MİN-JAE VE BERALDO

ASLAN'IN Ziolkowski dışında Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu da düşündüğü bilinirken teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmesi sonrası nihai karara varılması bekleniyor. Yönetim diğer yandan kaleci konusunda da girişimlerini sürdürüyor.

KALECİ İÇİN YOĞUN MESAİ

EDERSON defterini kapatmayan Galatasaray'ın Olympiakos forması giyen kaleci Tzolakis ile de ilgilendiği biliniyor. Avrupa'dan çok sayıda kulübün radarında olan 22 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Konstantinos Tzolakis, Olympiakos'un Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi elediği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kullandığı 3 penaltıyı kurtarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

SIRA GELDİ DAVİNSON'A

İÇ transferde Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile sözleşme yenileyen G.Saray, Davinson Sanchez ile de görüşme masasına oturdu. Sanchez'in sözleşmesini uzatmak istediği ve Kolombiyalı futbolcu ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekiple 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve kontratında 1 yıllık opsiyon yer alan Sanchez'in mukavelesinin 2030'a kadar uzatılması konusunda el sıkışıldığı öne sürüldü. Bu arada Galatasaray, savunma oyuncusu Carlos Cuesta'yı 1,5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya kiralamaya hazırlanıyor. Transferde 6,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun yer alması beklenirken, sarı-kırmızılılar bu opsiyonun zorunlu olması için Rus ekibiyle sıkı pazarlıklar yürütüyor.

BARIS ALPER: IDOLÜM CRİSTİANO RONALDO

GALATASARAY'IN milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak gördüğünü söyledi. Barış, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim" dedi.