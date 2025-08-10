Osimhen’in gelişi rekor kırmış

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
GALATASARAY'IN Napoli'den rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen bir başka rekorun da sahibi oldu. Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiği rekoru yaşattı. İnternet değişim noktası operatörü DE-CIX Istanbul'un verilerine göre 30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafik, tarihin en yüksek internet veri akışına ulaştı. DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen verdiği bilgide 500 Gbit/sn'lik veri trafiğinin yaklaşık 300 bin TikTok videosunun aynı anda izlenmesine eşdeğer olduğunu açıkladı. Bülent Şen; "Veri trafiğinde de dikkate değer bir artış görüldü; toplamda 726 petabayt veri aktarıldı ve bu, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış anlamına geliyor. Bu arada Osimhen'de ulaşılan 505,26 Gbit/sn'lik yeni rekor, 2020 başından bu yana %295, 2025 başından bu yana ise %34 oranında bir artış anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

