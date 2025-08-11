Galatasaray’da kaleci haftası

Trendyol Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Galatasaray, kaleci belirsizliğine bu hafta son verip bu hafta resmi adımları atmayı hedefliyor. Bir süredir M.City'nin file bekçisi Ederson ve PSG'den Donnarumma ile anılan Aslan'ın Antwerp'te forma giyen Senne Lammens için de nabız yokladığı ancak anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü.

Belçika ekibinin, Lammens için 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon euro'luk bir bonus talep ettiği sarı-kırmızılı kurmayların istenen bedeli yüksek bulduğu ve bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi. Galatasaray'ın kaleci transferi için öncelikli hedefi olan Ederson olduğu bilirken PSG'nin kaleci Lucas Chevalier'i resmen 5 yıllığına kadroya katması sonrası yeniden Donnarumma ihtimali de konuşulmaya başladı. Donnarumma'nın Chevalier'in transferi sonrası kulüpten ayrılacağı öne sürüldü. Paris Saint-Germain'in, Donnaruma'nın bedavaya ayrılmasını önlemek için 26 yaşındaki file bekçisini bu yaz elinden çıkaracağı gelen haberler arasında.

BURUK, KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKTI

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk'tan ismi F.Bahçe ile anılan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir hareket geldi. Son üç sezonun şampiyonu olan takımın hocası, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Benfica'da forma giyen milli futbolcu Aktürkoğlu da Buruk'un bu hareketinin ardından tecrübeli çalıştırıcıya aynı şekilde yanıt verdi ve Instagram'dan takibi bıraktı.