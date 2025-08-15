Galatasaray’da Singo çok yakın

GALATASARAY, savunmasına takviye yapmak için gündemine aldığı Wilfried Singo ile ilgili girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Monaco'yu ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılıların bu transfere çok yakın olduğu konuşuluyor. Fransız ekibinin ise 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Fildişili futbolcunun Monaco ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Monaco forması altında geçen sezon 35 maçta süre bulan Singo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde AS Denguele'de başlayan Wilfried Singo, 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. Aynı yıl A takıma yükselen genç stoper, 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Singo, kariyeri boyunca 200 maça çıkarken 14 gol ve 17 asist kaydetti. Stoper dışında sağ bekte de oynayabilen oyuncu G.Saray için ideal transfer olarak yorumlanıyor.

EDERSON İÇİN SIKI PAZARLIK

GALATASARAY'IN kaleci transferi konusunda Manchester City ile temasları sürerken Ederson konusunun salı gününe kadar tamamlanacağı öğrenildi. Aslan'ın 31 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle anlaştığı ancak Manchester City'nin bonservis konusunda indirime gitmesini beklediği bilinirken sıkı bir pazarlık içerisinde olduğu bildirildi.