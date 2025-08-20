Galatasaray tam gaz

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray, stoper transferine yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği stoperi takıma kazandırmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, listesine yeni bir isim daha ekledi. Monaco'dan Wilfried Singo ve Internacional'dan Vitao'ya yakın markaj uygulayan Başkan Özbek, Manchester City forması giyen İsviçreli stoper Manuel Akanji için kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu. İngiliz ekibi ile görüşmeler resmen başladı. Galatasaray, oyuncu cephesinde de önemli bir yol kat etti. İsviçreli savunma oyuncusunun temsilcisi, sarı-kırmızılı yönetimle yüz yüze görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta İstanbul'a gelecek.

İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Premier Lig'de Manchester City'nin Wolverhampton ile oynadığı maçı yedek kulübesinde tamamlayan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Leroy Sane ve Osimhen hamlesinin yanı sıra Icardi, Torreira gibi yıldız isimleri de bünyesinde bulunduran Galatasaray'ın bu nedenle Akanji için ön plana çıktığı belirtildi. Tecrübeli stopere Avrupa'dan da yoğun ilgi var.

SÜRPRİZ ATAK

Ederson için bastıran yönetim, Porto'nun file bekçisi Diogo Costa'ya da teklif yaptı

Fernando Muslera sonrası kaleci transferine ağırlık veren Galatasaray sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için markajını sürdürürken, listeye bir isim daha ekledi. Aslan, Portekiz ekibi Porto'nun eldiveni Diogo Costa için de girişimde bulundu. Aslan, Portekizli 1 numara için resmi teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, Porto'ya 25 yaşındaki Costa için 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir öneri götürdü. Porto yetkilileri sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kaleci için Aslan'ın sunduğu teklifi değerlendirmeye aldı. Porto altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen Diogo Costa Portekiz'de 198 resmi maçta 84 kez kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDİ'YE NAPOLİ TALİP OLDU

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli hazırlık maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalyan ekibinde Romelu Lukaku şoku yaşandı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildi. Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun ardından Napoli'nin elinde forvet olarak sadece Lorenzo Lucca kaldı. Bu gelişme sonrası İtalyan basınında, Napoli'nin G.Saray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi gündemine aldığı ifade edildi. Victor Osimhen transferinde G.Saray yönetimini uğraştıran Napoli'ye, Icardi iddiaları üzerine sarıkırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.