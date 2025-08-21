Galatasaray’da Lammens sesleri

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk kaleci arayışları ve sezon hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibi üst üste üçüncü kez şampiyonluğa taşıyan Buruk, Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Senne Lammens'in de listede olduğunu açıkladı. Buruk, ""Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık. Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz" dedi. Ülkesinde Club Brugge ekibinde yetişen Belçikalı 23 yaşındaki futbolcu, üç sezondur Antwerp'te forma giyiyor.

SARI-KIRMIZILILARIN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Galatasaray'da öncelikli transfer 1 numaranın yanı sıra stoper olacak. Bu doğrultuda Monaco'dan Wilfried Singo ve Manchester City'den Manuel Akanji'yi ilk sıraya yerleştiren yönetimin alternatif isimleri de hazır. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun da transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Bayern Münih'ten Kim Min Jae veya İnter'de forma giyen Benjamin Pavard'a yönelecek. Singo için Monaco ile anlaşan yönetim, 4.5 milyon Euro yıllık maaş önerdiği oyuncunun 7 milyon Euro'da diretmesi üzerine geri adım attı. Aslan; Akanji ve İngiliz kulübü ile bonservis ve yıllık maaş pazarlıklarını sürüyor