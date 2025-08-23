Astronomik teklife rağmen Barış’a vize yok!

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2025- 2026'ya da frtına gibi giren Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan gelen teklife Başkan Dursun Özbek yanıt verdi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile bir teknoloji firması arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Düzenlenen imza törenine katılan Başkan Özbek, transfer gündemindeki milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Avrupa'nın da radarında olan 25 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Neom, kulübe 40 milyon dolar bonservis teklif ederken, Barış'a da yıllık 9 milyon dolar maaş ve 4 sezonluk kontrat önerdi. G.Saray'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş alan yıldız kanat oyuncusunun bu astronomik teklif karşısında kafası karıştı. Dursun Özbek, dün yaptığı açıklamada Barış Alper'in satılmasına karşı olduğunu ifade ederek transfere vize vermedi. Özbek, "Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru artık bizim Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla bizim başarı çıtamız Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve bunun için bir kadro planlaması yaptık" açıklamasında bulundu.

"KADRO KORUNACAK"

Başkan Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi geçen sezon Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman yeni bir takım kurmak hedefimiz değildi. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen transferiydi. Galatasaray başkanının 'Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım' gibi bir tutumu olamaz. O zaman yaptığımız projenin bir anlamı olmaz."

"BARIŞ'IN DA SÖZ HAKKI OLMALI"

GALATASARAYLI futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen transfer süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Maldan, Barış Alper'e gelen transfer tekliflerinin Galatasaray yönetimiyle paylaşıldığını ve kulübün bilgisi dışında hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti. Maldan, "Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Artık Barış'ın da söz hakkı olmalı. Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı