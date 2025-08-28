Aslan’da Singo tamam

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'nun transferini tamamladı. Galatasaray, Monaco forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Singo, kulübün uçaktan yayımladığı videoda 'En büyük Galatasaray taraftarı' sözlerini sarf etti. Sarı-kırmızılıların Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis ve şartların oluşması halinde 5 milyon Euro da bonus ödeyeceği öne sürüldü. Galatasaray, Singo ile 4+1 yıl olmak üzere toplam 5

yıllık anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro civarı yıllık ücret alacağı öğrenildi.

İKİ İSİM DAHA VAR

Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesine giren Tottenham'ın orta sahası Bissouma için de önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki Malili ile prensipte anlaşılırken İngiliz kulübü ile Galatasaray arasındaki mali konular da son aşamaya taşındı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Bu arada yönetim bir yandan M.City transferi için görüşürken Antwerp file bekçisi Senne Lammens ile ilgili de adımlar attı. Manchester City ve Manchester United'ın da gündemindeki oyuncu için iki İngiliz kulübünden daha fazla teklif sunan Aslan'ın Ederson'un olmaması halinde Lammens'i kadroya katacağı konuşuluyor.

AKANJİ'DEN ASLAN'A RET YANITI GELDİ

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki savunmacı için yaptığı son sözleşme teklifinin oyuncu cephesi tarafından reddedildiği öğrenildi. Bilindiği üzere Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon pound bonservis bedeli üzerinde prensip anlaşmasına varmış ve Akanji'ye resmi kontrat teklifini sunmuştu. Akanji'nin menajeri, oyuncunun yıllık 6.5 milyon Euro maaş ve dört yıllık sözleşme talebini kulübe net bir şekilde iletti. Sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın bu beklentinin altında kalması nedeniyle teklif reddedildi. Akanji cephesi, belirtilen maaşın altında gelen hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.