Yolun açık olsun Aslanım

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, dün TSİ 19.00'da Fransa'nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlendi. Organizasyonda yer alan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi. Takımlar her torbadan bir takımla kendi evinde, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri ise; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu. Organizasyonda ilk maçlar, 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 28 Ocak 2026'da sona erecek. Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sıralar arasında yer alan ekipler ise Play- Off turuna katılacak. Bu turda 9 ile 16'ncı sıradaki takımlar; 17 ile 24'üncü sıradaki takımlarla eşleşecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha, son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

SİNGO'NUN MALİYETİ AÇIKLANDI

Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi konusunda kulübü AS Monaco ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fildişi Sahilli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü Monaco'ya gidecekken, futbolcuya da her sezon için net 4,8 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Yaz transfer döneminin başlarında adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından aslanların olduğu bir kare yayınladı ve "Aile" notunu düştü. Hakan'ın bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan G.Saray, Bissouma transferini askıya alarak Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Raphael Onyedika için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği belirtildi.