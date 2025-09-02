Uğurcan ve İlkay Galatasaray’da

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin Türk asıllı Alman yıldıza yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken, tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İlkay, Almanya A Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı kontenjanında sayılmayacak. Manchester City formasıyla geçtiğimiz sezon 54 maçta süre bulan İlkay, 5 gol atıp 8 de asist üretti.

Bu arada Ederson'u Fenerbahçe'ye, Donnarumma'yı Manchester City'e ve Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran Galatasaray, kaleci transferi için Emiliano Martinez'u radarına aldı. Sarı-kırmızılılar Haziran ayında yine ismi gündeme gelen Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor. Emiliano Martinez'i transfer etmek için bir süredir çaba gösteren Manchester United'ın yıldız kaleciden vazgeçmesi üzerine harekete geçen Aslan bu transferi bugün sonlandırmayı hedefliyor. Galatasaray Aston Villa forması giyen Arjantinli file bekçisi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en iyi kalecisi seçilen 32 yaşındaki Emiliano Martinez, Aston Villa'nın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

MAURO ICARDİ'DEN OLAY GÖNDERME

KEREM Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi ve yaptığı açıklamalar sonrası G.Saray'ın yıldızı Mauro Icardi'den olay bir paylaşım geldi. Arjantinli oyuncu G.Saray efsanesi Metin Oktay'ın pozunu ve sözünü paylaştığı gönderide "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutucak olan ise karakterinizdir-Metin Oktay" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlanırken, paylaşım G.Saray camiasında büyük ses getirdi.