Uğurcan tarihe geçti

CUESTA VASCO DA GAMA'DA

Galatasaray'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir" denildi.

UĞURCAN'A KIZDI, OĞLUNUN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bordo mavili bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun adını değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Taraftarın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yine Trabzon'da çekilen bir video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.