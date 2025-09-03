Uğurcan tarihe geçti

Galatasaray'ın 33 milyon Euro garanti bonservis ve KDV dahil 3 milyon Euro bonus karşılığında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, bu bedelle tüm zamanların en pahalı 9. kalecisi olarak tarihe geçti. Başarılı file bekçisi bonus ödemelerinin devreye girmesi halinde ise sıralamada 7'nciliğe yükselecek. Chelsea'nin 2018-2019 sezonunda A.Bilbao'dan 80 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kepa Arrizabalaga listenin ilk sırasında yer alıyor.
TÜRKİYE'DE ZİRVEDE
Milli eldiven, Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i (30 milyon Euro) geride bırakarak, hem yurt içi hem de yurt dışı transferlerde Süper Lig tarihinin en pahalı satışı oldu. Ayrıca Süper Lig takımları arasındaki en yüksek bonservisli transfer olarak da kayıtlara geçti. Trabzonspor, bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, 36 milyon Euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giyerken, daha önceki kulüp rekorunu ikiye katladı. Bugüne kadar Yusuf Yazıcı'nın 18.5 milyon Euro'ya Lille'e transferi Trabzonspor tarihindeki en pahalı satıştı.
ASLAN İLKAY'A KAVUŞTU
Galatasaray'ın önceki gün kadrosuna kattığı Manchester City'nin başarılı yıldızı İlkay Gündoğan dün İstanbul'a geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin yeni yıldızını dün Atatürk Havalimanı'nda karşılarken, 34 yaşındaki oyuncu G.Saray'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. "Yuvama döndüm" diyen İlkay Gündoğan, "Çocukluk hayalim olan G.Saray'a geldim. Bugünü çok bekledim" dedi. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin son yıllardaki başarılarında önemli rol oynamış ve kaptanlık görevini üstlenmişti. Deneyimli futbolcunun Galatasaray'a transferi Avrupa futbol piyasasında da büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu City'deki 8 milyon Euro'luk maaşını bir kenara bırakırken Galatasaray'dan 5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Aslan yıldız isimle iki yıllık sözleşme imzalayacak. İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla çıktığı 358 maçta 65 gol atarken 47 de asist yaptı. M.City dışında Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan kulüp düzeyinde çıktığı 619 resmi maçta 93 gol atıp 85 de asist üretti. Almanya Milli Takımı formasını da 82 kez sırtına geçiren İlkay, 19 gol - 9 asistlik performans sergiledi.
CUESTA VASCO DA GAMA'DA
Galatasaray'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir" denildi.
UĞURCAN'A KIZDI, OĞLUNUN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ
Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bordo mavili bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun adını değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Taraftarın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yine Trabzon'da çekilen bir video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.