Galatasaray’dan Stroeykens yoklaması

GALATASARAY, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken orta sahasına takviye yapmaya devam edeceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekibin Belçika ekibi Anderlecht'in satış listesine koyduğu 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i radarına aldığı öğrenildi. Oyuncu geçtiğimiz aylarda kadrosuna ciddi takviyeler yapan Fenerbahçe ile de anılmıştı ancak transfer, sarı lacivertli ekibin istenen rakamı fazla bulmasıyla yarıda kaldı. Mario Stroeykens, Anderlecht formasıyla çıktığı 141 resmi maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki oyuncu hem teknik becerileri hem de oyunu okuma kabiliyeti ile öne çıkıyor. Genç oyuncu 2004 doğumlu olması sebebiyle 2000-2002 sonrası doğumlu ek yabancı kontenjanına da uymasıyla dikkat çekiyor. Anderlecht'in genç yıldızı Mario Stroeykens'i geçtiğimiz sene de sarı kırmızılıların scout ekibinin izlediği ve listeye aldığı hatta Mertens'i bu transferde aracı olarak kullanmak istediği kaydedilmişti. Bu arada Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılılara veda ediyor.

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

21 yaşındaki genç file bekçisi Jankat Yılmaz'ın Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a, geçen sezonu Orenburg'da geçiren 22 yaşındaki Kazımcan Karataş'ın ise 1. Lig tesmilcisi Amedspor'a kiralık transferi için anlaşma sağlandı.