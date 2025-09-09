Aslan Rosengren’e kancayı taktı

MERKEZ orta saha transferiyle ilgili Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği flaş bir ismin transferi için harekete geçildiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Malmö forması giyen 22 yaşındaki İsveçli genç yetenek Otto Rosengren için kulübüne teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Aslan'ın genç futbolcuyu transfer etmek için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı aktarıldı.

İsveçli yıldızın, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada Galatasaray'ın radarına takıldığı ifade edilirken, Rosengren o karşılaşmada 74 dakika sahada kalırken, mücadeleci futbolunun yanı sıra takımı atağa taşıyan isim olarak dikkat çekmişti. Genç orta saha, 1 kez İsveç Milli Takımı'nın formasını da giydi. Orta sahanın merkezinde görev yapan Rosengren için sarı-kırmızılıların, bu sezon Malmö'de 28 resmi maçta 3 kez gol sevinci yaşayan ve 9 da asist yapan ismi kadrosuna katmak için oldukça istekli olduğu belirtildi.