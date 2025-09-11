“Türkiye’nin en değerlisi”

GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. "Yapılan artış sonrası sermayelerini 13,5 milyar liraya yükselttiklerini belirten Özbek, "Borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Sportif AŞ, 21,2 milyar lira değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin 'Biz değerliyiz.' demesine gerek yok. Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür" diye konuştu. Özbek, "Tesisleşme ile ilgili büyük bir hamle yaptık. İlk olarak futbolda Florya'dan Kemerburgaz'a geçtik. Süper Lig'de mücadele eden takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda oynamış değerli futbolcularımız, bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını söylüyor. İnşaat halinde olan altyapı tesislerimiz var. Şu anda ruhsat başvurusunda bulunuyoruz" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

ÖZBEK, "Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İleriye dönük yükümlülükler o sene içerisindeki faaliyetlerle karşılanmalı. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerle bunu sağladık. Geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz da yok" dedi.

ASLAN'DA VEDAT MURİQİ ISRARI SÜRÜYOR

GALATASARAY, Süper Lig'i düşünerek hücum hattında alternatifi artırmak isterken listenin ilk sırasına yerleştirdiği Vedat Muriqi için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, yarın transfer döneminin bitimine kadar Kosovalı yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

ALMANYA'DA ASLAN ÇILGINLIĞI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi karaborsada bilet çılgınlığı yaşanıyor. Bölgede G.Saray taraftarının da fazla sayıda olması nedeniyle mücadele öncesi biletler karaborsada biletler büyük ilgi gördü. Karaborsada normal koltuk biletlerinin 900 Euro'ya satıldığı, bu bedelin orijinal bilet fiyatından 10 kat fazla olduğu kaydedildi. Satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro'ya satıldığı ifade edildi. Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, geçtiğimiz günlerde karaborsadan bilet satışı ile ilgili taraftarları uyarmıştı.