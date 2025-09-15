Tribünde 1 milyon taraftar barajını geçen Galatasaray, Avrupa devleri arasında

UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı.

Premier Lig'i 15. sırada tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen ve sezonu kupasız kapatan Manchester United'ın maçlarını ligde 1 milyon 401 bin 196, yerel kupalarda 286 bin 840, UEFA karşılaşmalarında 512 bin 231 olmak üzere toplam 2 milyon 200 bin 268 taraftarı tribünden takip etti.

Sezona UEFA Süper Kupa ile başlayan ancak LaLiga'yı ikinci bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen Real Madrid de sezon boyunca taraftar desteğini arkasında hissetti.

Eflatun-beyazlılar, ligde 1 milyon 381 bin 324, yerel kupalarda 145 bin 808, UEFA maçlarında 526 bin 540 olmak üzere toplam 2 milyon 53 bin 673 taraftar desteğiyle sezonu tamamladı. İspanya Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi yerel kupa maçlarındaki desteğin azalmasına neden oldu.