Aslan’da 11’e Avrupa ayarı

TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor'u mağlup ederek 5'te 5 yapan Galatasaray, yarın deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk zorlu karşılaşma için kafasındaki kadrosunu şekillendirmeye başladı. Zorlu karşılaşma öncesinde başarılı teknik adam, fizik günü daha yüksek bir 11'i sahaya sürmeyi düşünüyor. Buruk, Eyüp maçında süre alan yeni transfer Singo'nun hazır olduğunu düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın savunmanın göbeğinde Sanchez'in yanında Singo'ya görev vermesi bekleniyor. Oyuncunun atletik ve hızlı yapısı bu kararın alınmasında etkili oldu.

OSIMHEN GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve Eyüpspor maçının kadrosuna alınmayan Victor Osimhen'in Frankfurt maçına yetişmesi bekleniyor. Nijeryalı yıldız bu maçta oynamak istediğini hocasına iletti. Bunun yanı sıra Eyüpspor maçındaki performansıyla taraftarla arasındaki buzları eriten Barış Alper Yılmaz'ın da formayı kapması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'inin Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Barış, Sane ve Osimhen şeklinde olması bekleniyor. E.Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.