Aslan’da prim motivasyonu

Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Ligde olduğu gibi Devler arenasına da flaş bir giriş yapmak isteyen Aslan, yarın ilk maçını Almanya'da Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacak. Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik önem taşıyan karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi. Devler Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan performans primlerinin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı. Yarınki Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar kasasına 2.1 milyon Euro galibiyet primi koyacak.

YENİ SİSTEM TÜM MAÇLARDA GEÇERLİ

Başkan Dursun Özbek, UEFA'dan gelecek olan bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin Euro'yu futbolculara dağıtacak. Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin Euro'nun yarısı da oyunculara paylaştırılacak. Dursun Özbek yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 8 maçta da aynı prim sistemini uygulamayı planladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılarda önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maçların durumuna göre farklı biçimde prim ödemesi yapılıyordu. Devler arenasında değişen prim sistemi oyuncular arasında doping etkisi yarattı.

DEV KARŞILAŞMAYA İTALYAN HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yarın saat 20.00'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

GALATASARAY ZİRVEYE DOĞRU

UEFA'nın yayımladığı "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı rapora göre; geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Kulüpler bazında Manchester United ve Real Madrid, tüm kulvarlardaki maçlarında 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı. Manchester United toplam 2 milyon 200 bin 268, Real Madrid ise ligde 2 milyon 53 bin 673 kişiye ulaştı. Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray da 2024- 25 sezonunda tüm kulvarlarda, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri olmayı başardı.

OKAN BURUK'UN İLKAY PLANI

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasında bu sezon sahaya çıkacağı Frankfurt maçında kadro planını belirledi. Buruk, yeni transferi İlkay Gündoğan'dan vazgeçmeyecek. Eyüpspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanında ilk 11'de yer alacak. Bundesliga'da elde ettiği başarılar ve Alman futbolunu da yakından tanıyan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de orta sahada takımın gizli lideri olarak sahne alacak. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı teknik adam Gündoğan'ı ana planda tutarken orta sahada değişim yapacak. Frankfurt maçında bu defa Eyüpspor mücadelesinde kulübede yer alan Lemina, Gabriel Sara yerine ilk 11'de forma giyecek. Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo ve Victor Osimhen de Aslan'ın en önemli silahları olacak