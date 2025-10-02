Dünya G.Saray’ı konuştu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İngiliz devi Liverpool'u mağlup etmesi dünya basınında da geniş yer buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın bu tarihi zaferine dünya basını da geniş yer verdi. Mücadeleyle ilgili dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının haberleri şöyle: The Guardian: "Victor Osimhen, Liverpool için cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı.", L'quipe: "Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da devirdi.", Independent: "Arne Slot'un kumarı, Liverpool'un

Galatasaray'a karşı aldığı yenilgide ters tepti." Daily Mail: "Victor Osimhen'in penaltısı, cehennem kaosu ortasında sakinliği bulamayan Kırmızılıları üzdü ve Arne Slot için sorunlar arttı. The Sun: "En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir 'İstanbul Cehennemi'ydi." Sky Sports: "Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi." Al Jazeera: "Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.", Marca: "Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti."

OKAN BURUK: SADECE İZİN İSTEDİLER

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi gecede maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve sık fikstür nedeniyle izin yapmadıklarını belirten deneyimli teknik adam, oyuncularının maçın ardından yönetimden izin istediğini açıkladı. Yönetimin prim dopingi karşısında futbolcularının tatil istediğini belirten Buruk, "18-19 gündür izin yapmadık. Çarşamba günü izin verdik. Primden daha çok izne sevindiler. Beşiktaş önemli bir takım ve yükselişti. Biz de 8'de 8 motivasyonu ile sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

KASAYI DOLDURDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, UEFA tarafından kazanan takımlara verilen galibiyet priminin de sahibi oldu. Galatasaray, Liverpool zafer sonrası 2 milyon 100 bin Euro'luk (yaklaşık 103 milyon TL) galibiyet primini de kasasına koydu. Böylece Galatasaray'ın toplam geliri 32.1 milyon Euro'ya yükseldi.

SERİ 28 MAÇ OLDU

Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 28 resmi karşılaşmada mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 28 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ

Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı. Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi. Yönetim, "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.