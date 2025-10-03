TRENDYOL Süper Lig'de yarın RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi öncesi geri sayım başladı. İki takımın teknik adamları dev maçın planlarını hazırlarken kadrolar da yavaş yavaş şekilleniyor. Sarıkırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Liverpool maçı kadrosunda değişikliğe gitmesi beklenirken bu maçta forma verdiği bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Solda Jakobs yerine Eren'e, sağda Yunus yerine Leroy Sane'ye şans tanıyabileceği öğrenilen Buruk'un Lemina yerine Gabriel Sara'yı oynatması sürpriz sayılmayacak. Aslan'da Victor Osimhen takımdan ayrı çalışırken Okan Buruk ileri uçta kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

YALÇIN'IN KOZU RAFA

Sergen Yalçın'ın en önemli kozu ise bu sezonun gol yükünü çeken Portekizli yıldız Rafa Silva olacak. Yalçın'ın, Kocaelispor maçında yenen gole rağmen Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansından memnun olduğu ve bu ikiliye görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal'da geçen hafta omzu çıkan Tammy Abraham'ın ise 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Bu arada mücadelenin hakemi de dün belli oldu. Karşılaşmayı Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın 5, Buruk da 2 kez galip geldi. Ancak iki isim derbide ilk kez rakip olacak.